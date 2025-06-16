Повернення українських підлітків після аварії шкільного автобуса у Франції

Як пише Le Figaro з посиланням на повідомлення префектури Сарта

Група з 41 українця, серед яких переважно підлітки, повернулася до України поїздом після трагічної аварії шкільного автобуса, що сталася 13 червня у французькому департаменті Сарта. Про це повідомило Посольство України у Франції.

У повідомленні зазначено:

“Сьогодні до України відправили першу групу 41 українців, які постраждали внаслідок автокатастрофи пасажирського автобуса в департаменті Сарт. Підлітки прибули до Парижа потягом із Ле-Мана й надалі прямують залізницею через Відень до Чопа. Бажаємо всім спокійного повернення додому!”

Посольство висловило вдячність французьким залізничникам за організацію транспортування, а також президенту Жан-П’єру Фаранду. Згідно з інформацією відомства, дев’ятеро постраждалих українців залишаються в лікарнях Франції.

Як повідомляє Le Figaro, автобус, що потрапив в аварію, перевозив 58 пасажирів, переважно школярів віком 15–17 років з міста Кіцмань Чернівецької області, які перебували у Франції з навчальним візитом. Вони поверталися з Плоермеля, де зустрічалися з учнями місцевого аграрного ліцею.

ДТП сталася на автомагістралі A81 поблизу комуни Дегре. Внаслідок аварії загинули четверо дорослих, з яких троє – українці, а дев’ять пасажирів залишаються в лікарнях, троє з них у критичному стані.

Префектура Сарти повідомила, що повернення українців було організовано у співпраці з українським консульством та французькою залізницею.

Один з двох українських водіїв автобуса наразі під слідством за підозрою в ненавмисному вбивстві. За даними прокуратури, обидва водії пройшли тести на алкоголь і наркотики, результати яких виявилися негативними.

Нагадаємо, що 13 червня на автомагістралі A81 біля міста Ле-Ман сталася ДТП за участю українського пасажирського автобуса, який перевозив дітей, що поверталися з навчального обміну у французькому ліцеї в Бретані.

Внаслідок цієї трагедії загинули чотири людини, троє з яких – українці. Двоє осіб перебувають у важкому стані, медики борються за їхні життя. Діти отримали поранення різного ступеня тяжкості і отримують необхідну медичну допомогу.

Глава МЗС Андрій Сибіга доручив департаменту консульської служби МЗС та посольству України у Франції тримати ситуацію під контролем і забезпечити належну допомогу постраждалим громадянам України.