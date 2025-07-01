Повернення українських дітей з окупації: ініціатива Bring Kids Back UA та міжнародна реакція

Як повідомляє Telegram-канал радниці глави Офісу президента України Дарії Зарівної

На територію, що контролюється українським урядом, повернули ще двох підлітків, які раніше перебували під російською окупацією. Це стало можливим завдяки ініціативі президента України Володимира Зеленського під назвою Bring Kids Back UA. Про це повідомила радниця з питань комунікації керівника Офісу президента України Дарія Зарівна.

За словами Зарівної, один із хлопців провів три роки в окупації разом із матір’ю і відмовлявся відвідувати школу, оскільки навчання було “просочено російською пропагандою”.

“Вони чекали на звільнення, але з кожним місяцем ситуація ставала дедалі небезпечнішою – люди зникали після обшуків, а говорити українською було ризиковано навіть удома.” – Дарія Зарівна

Інший підліток, який нещодавно закінчив школу, “вирішив не миритися з реальністю окупації” і виїхав на підконтрольну Україні територію, щоб почати “життя наново та будувати майбутнє у вільній країні”.

Викрадення українських дітей Росією: важливі факти

Уповноважена президента з прав дитини Дар’я Герасимчук раніше повідомляла, що станом на кінець березня 2023 року українська влада точно знає про понад 19,5 тисяч дітей, які були вивезені з тимчасово окупованих територій до Росії. Однак через окупацію підрахувати точну кількість дітей вкрай складно.

5 квітня 2023 року 49 країн світу в спільній заяві засудили Росію за організацію засідання Радбезу ООН, яке стосувалося нібито правових підстав викрадення українських дітей з окупованих територій. Велика Британія заблокувала трансляцію виступу російської уповноваженої з прав дітей Львової-Бєлової на ресурсах ООН, закликавши її відповідати за свої дії перед судом у Гаазі.

В Офісі генерального прокурора зазначили, що наразі немає єдиного прозорого алгоритму чи механізму, який би дозволяв повертати депортованих до Росії українських дітей.

17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Володимира Путіна та Марії Львової-Бєлової, яких підозрюють у незаконній депортації та переміщенні українських дітей.