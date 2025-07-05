Українські тенісистки не вийшли до 4-го кола Вімблдону-2025

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Вперше за три роки українські тенісистки не змогли пробитися до четвертого кола Вімблдону. На цьогорічному Грендслемі, що проходить на трав’яних кортах, представниці України зупинилися на стадії 1/16 фіналу.

Чотири українські тенісистки отримали можливість виступити на Вімблдоні-2025: Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева.

Першою з українок, яка завершила свій шлях у турнірі, стала Марта Костюк, що програла у першому колі словенці Вероніці Ер’явец. У другому колі вибула Юлія Стародубцева, яка поступилася “нейтральній” тенісистці Людмилі Самсоновій.

На стадії третього кола залишилися дві українки: Еліна Світоліна та Даяна Ястремська. Світоліна програла бельгійці Елізі Мертенс, а Ястремська не змогла подолати іспанку Джесіку Бузас Манейро. Таким чином, вперше з 2022 року Україна залишилася без представниць у четвертому колі Вімблдону.

Рекорд для українських тенісисток – дві спортсменки в 1/8 фіналу Вімблдону.

Виходи українок до четвертого кола Вімблдону

2017 рік: Еліна Світоліна

2019 рік: Еліна Світоліна, Даяна Ястремська

2023 рік: Еліна Світоліна, Леся Цуренко

2024 рік: Еліна Світоліна

Еліна Світоліна стала першою тенісисткою з України, яка досягла четвертого кола Вімблдону у 2017 році, хоча тоді вона зазнала поразки від Єлени Остапенко. Її два півфінали у 2019 та 2023 роках залишаються найкращими результатами для українок на цьому трав’яному мейджорі.

Останній раз, коли українські тенісистки не потрапили до четвертого кола турнірів Великого шлему, стався на US Open 2024 року. Після цього лише Еліна Світоліна змогла пробитися до четвертого кола, граючи у чвертьфіналах Australian Open та Ролан Гарросу у 2025 році.