Українські тенісистки у другому колі Вімблдону-2025: результати та суперниці

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Три українські тенісистки успішно пройшли перший раунд Вімблдону-2025 і тепер готуються до зустрічі з “нейтральними” суперницями у другому колі. Еліна Світоліна, Юлія Стародубцева та Даяна Ястремська здобули перемоги в одиночному розряді, причому Ястремська вразила всіх, обігравши другу ракетку світу Коко Гофф, що стало повторенням її особистого рекорду. На жаль, Марта Костюк завершила свій шлях у турнірі, поступившись словенській кваліфаєрці Вероніці Ер’явець.

Матчі другого раунду заплановані на 2-3 липня, і всі українські тенісистки зустрінуться з суперницями, які не мають національної приналежності.

З ким же зіграють українки? Еліна Світоліна зустрінеться з Аляксандрою Саснович, яка в першому колі перемогла француженку Варвару Грачову з рахунком 2:1. Саснович займає 107-ме місце у світовому рейтингу і вже вчетверте гратиме проти Світоліної, маючи перевагу в особистих зустрічах, зокрема остання перемога була на турнірі WTA 1000 у Мадриді 2023 року.

Юлія Стародубцева зіграє проти Людміли Самсонової, 19-ї ракетки світу, яка у першому колі здолала Маю Джоінт у двох сетах. Раніше тенісистки зустрічалися лише один раз – у 1/16 фіналу турніру WTA в Мадриді, де перемогу здобула українка з рахунком 2:1.

Даяна Ястремська вийде на корт проти Анастасії Захарової, яка у першому колі перемогла колишню першу ракетку світу Вікторію Азарєнку в трьох сетах. Це буде їхня перша очна зустріч.

Ось розклад матчів другого кола для українок:

Еліна Світоліна (Україна, 14) – Аляксандра Саснович

Юлія Стародубцева (Україна) – Людміла Самсонова (19)

Даяна Ястремська (Україна) – Анастасія Захарова

Крім того, п’ять українок візьмуть участь у парних змаганнях Вімблдону: Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева, Людмила та Надія Кіченок.

Еліна Світоліна: коротко про спортсменку

Еліна Світоліна, народжена в Одесі, представляє Харків на міжнародній арені. Її перший офіційний матч на рівні ITF відбувся у 2008 році, а дебют у основній сітці WTA – у 2012 році в Баку. Серед її головних досягнень – бронзова медаль Олімпіади-2020 та 18 титулів WTA. Найвищий рейтинг – 3-тє місце у вересні 2017 року.

Статистика виступів Світоліної на Грендслемах:

Australian Open: 29 перемог – 12 поразок, найкращий результат – чвертьфінал (2018, 2019, 2025)

Roland Garros: 33 перемоги – 12 поразок, найкращий результат – чвертьфінал (2015, 2017, 2020, 2023, 2025)

Вімблдон: 20 перемог – 10 поразок, найкращий результат – півфінал (2019, 2023)

US Open: 24 перемоги – 11 поразок, найкращий результат – півфінал (2019)

Титули Світоліної на турнірах WTA:

Підсумковий турнір: 1 титул (2018), 1 фінал (2019)

WTA 1000: 4 титули (Дубай 2017, Рим 2017, 2018, Торонто 2017)

WTA 500: 2 титули (Брисбен 2018, Дубай 2018), 1 фінал (Коннектикут 2016)

WTA 250: 11 титулів, серед яких Баку, Рабат, Куала-Лумпур, Тайбей, Стамбул, Монтеррей, Страсбур, Чикаго, Руан

Марта Костюк: коротко про спортсменку

Марта Костюк, народжена в Києві, дебютувала на професійному рівні у 2016 році в Харкові, а у кваліфікації WTA – у 2017 році на Мальорці. Вона є чемпіонкою одиночного турніру WTA в Остіні (2023) та дворазовою чемпіонкою парних змагань WTA (Порторож 2022, Бірмінгем 2023). Найвищий рейтинг – 16-те місце у червні 2024 року.

Статистика виступів Костюк на Грендслемах:

Australian Open: 12 перемог – 6 поразок, найкращий результат – чвертьфінал (2024)

Roland Garros: 4 перемоги – 5 поразок, найкращий результат – четверте коло (2021)

Вімблдон: 6 перемог – 4 поразки, найкращий результат – третє коло (2023, 2024)

US Open: 5 перемог – 5 поразок, найкращий результат – третє коло (2020, 2024)

Титули Костюк в одиночній сітці: