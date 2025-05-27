Українські тенісистки встановили рекорд на Ролан Гаррос-2025

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

На Ролан Гаррос-2025 українські тенісистки встановили новий національний рекорд, адже чотири представниці України вийшли до другого раунду одиночного жіночого розряду. Це значне досягнення для українського тенісу, яке підкреслює зростаючий рівень гри наших спортсменок на міжнародній арені.

Основна сітка Грендслему розпочалася для “синьо-жовтих” з успіху: перша ракетка України Еліна Світоліна відзначила ювілейну перемогу, а також Даяна Ястремська пройшла далі в турнірі. Обидві тенісистки продемонстрували відмінну гру, що дозволило їм потрапити до наступного раунду.

До другого раунду також пробилися Юлія Стародубцева, яка здобула свою першу перемогу на Ролан Гарросі, та Ангеліна Калініна. На жаль, не вдалося продовжити боротьбу Марті Костюк, яка зазнала найбільшої поразки за останні п’ять сезонів, а також дебютантці Анастасії Соболєвій.

Ці результати мають велике значення для українського тенісу, адже раніше максимальна кількість українок, які проходили до другого раунду Ролан Гарросу, становила три. Це досягнення відзначалося сім разів, включаючи минулий сезон.

Попередній рекорд, встановлений у 2006 році, коли на Відкритому чемпіонаті Франції до другого раунду дійшли Юлія Вакуленко, Юліана Федак і Вікторія Кутузова, також підкреслює важливість цього досягнення. Тоді лише Вакуленко змогла пробитися до третього раунду.

Суперниці українок у 1/32 фіналу

У наступному раунді Еліна Світоліна зустрінеться з угорською тенісисткою Анною Бондар, а Даяна Ястремська гратиме проти Діани Шнайдер, яка займає 11-те місце у посіві. Юлія Стародубцева зіграє з Анастасією Потаповою, а Ангеліна Калініна зустрінеться з переможницею пари Луа Буассон (Франція) та Елізе Мертенс (Бельгія, 24-й номер посіву).