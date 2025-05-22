Українські тенісистки на Ролан Гаррос-2025: суперниці та розклад матчів

На Ролан Гаррос-2025 відбулося жеребкування, в результаті якого визначилися суперниці для українських тенісисток, які потрапили до основної сітки змагань у одиночному розряді. Серед учасниць – чотири представниці України, які змагатимуться за перемогу на престижному турнірі.

До основної сітки Ролан Гаррос потрапили: перша ракетка України Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна. Ці тенісистки отримали свої місця завдяки високим позиціям у світовому рейтингу.

Крім того, ще дві українки мають шанс приєднатися до основної сітки, якщо успішно виступлять у фіналі кваліфікації. Юлія Стародубцева зіграє проти чешки Сари Бейлек, а Анастасія Соболєва зустрінеться з британкою Франческою Джонс.

Еліна Світоліна, яка отримала 13-й номер посіву, у першому колі змагатиметься з турецькою тенісисткою Зейнеп Сонмез. Це буде їхня перша зустріч на корті. Для Світоліної Ролан Гаррос-2025 стане вже 12-м турніром у її кар’єрі, а найкращим досягненням залишається вихід у чвертьфінал, до якого вона доходила чотири рази.

Якщо Світоліна переможе Сонмез, у другому колі її чекає матч з переможницею пари Лаура Зігемунд (Німеччина) – Анна Бондар (Угорщина).

Марта Костюк, яка вперше виступає на Ролан Гаррос у шостий раз поспіль, у першому колі зустрінеться з тенісисткою, що пройде кваліфікацію. У другому колі її потенційною суперницею стане переможниця матчу між румункою Жаклін Крістіан та австралійкою Кімберлі Біррелл.

Даяна Ястремська в першому колі зіграє з австралійкою Дестані Аява, яка отримала вайлдкард. Це буде шостий виступ Ястремської на Ролан Гаррос, а її найкращий результат – третє коло, до якого вона потрапила минулого року.

Ангеліна Калініна розпочне свій матч проти вірменської тенісистки Еліни Аванесян. Це буде п’ятий поспіль виступ Калініної в основній сітці Ролан Гаррос, а її найкраще досягнення – вихід до другого кола.

Ось список матчів українських тенісисток у першому раунді Ролан Гаррос-2025:

Еліна Світоліна (Україна, 13) – Зейнеп Сонмез (Туреччина)

Марта Костюк (Україна, 26) – Переможниця кваліфікації

Даяна Ястремська (Україна) – Дестані Аява (Австралія)

Ангеліна Калініна (Україна) – Еліна Аванесян (Вірменія)

Основні матчі Ролан Гаррос-2025 стартують у неділю, 25 травня, і триватимуть до 7 червня. Українські тенісистки сподіваються на успішний виступ у цьому престижному турнірі.