Військові 110 бригади Запоріжжя знищили техніку РФ та ускладнили логістику ворога

Як повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов у Telegram-акаунті

Військовослужбовці 110 окремої бригади територіальної оборони Запоріжжя успішно знищили кілька одиниць техніки та особовий склад армії Російської Федерації. Серед знищеного – бойова машина піхоти (БМП), засіб радіоелектронної боротьби (РЕБ) та антени зв’язку.

Цю інформацію 2 липня оприлюднив міський голова Енергодара Дмитро Орлов. Він підкреслив, що ураження техніки та особового складу було здійснено екіпажем батальйону безпілотних систем бригади територіальної оборони.

Раніше повідомлялося, що військові спецпідрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України зруйнували залізничне полотно на тимчасово окупованій території Запорізької області. Цей крок суттєво паралізував рух на ділянці, яку російські військові використовували для логістичних потреб.

Такі дії значно ускладнюють можливості противника щодо постачання та координації своїх сил на Запорізькому напрямку.