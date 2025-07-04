Українські військові знищили прапор РФ на кордоні в Чернігівській області

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ на своїй Facebook-сторінці
На території пункту пропуску “Грем’яч”, що на Чернігівщині, бійці 15-го армійського корпусу знищили прапор Російської Федерації, який був встановлений російською диверсійно-розвідувальною групою.
Цю інформацію підтвердив Генеральний штаб Збройних сил України на своїй офіційній сторінці у Facebook.
Прикордонники виявили прапор, після чого військовослужбовці ЗСУ оперативно вжили заходів для його знищення.
У повідомленні зазначається, що російські окупанти час від часу вдаються до подібних провокацій у прикордонних зонах України, намагаючись дестабілізувати ситуацію та поширити пропаганду.
“Ситуація у прикордонні України та Росії під контролем Сил оборони.”
Цей інцидент підкреслює важливість контролю за ситуацією на кордоні та готовність українських військових до реагування на будь-які загрози.
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