Українські військові відбили механізований штурм на Сіверському напрямку

Згідно з повідомленням сторінки Генштабу ЗСУ у Facebook

Нещодавно українські військові успішно відбили потужний механізований штурм російських військ на Сіверському напрямку. Окупанти використали понад 30 одиниць броньованої та легкої техніки, а також близько 90 піхотинців. Про це 13 червня повідомили речник оперативно-тактичного угруповання “Луганськ” та командир підрозділу “Барні” 10 окремої гірсько-штурмової бригади “Едельвейс” Степан Барна.

Згідно з інформацією речника ОТУ “Луганськ”, штурм відбувся 10 червня і тривав протягом цілого дня. У зведенні Генштабу ЗСУ зазначалося, що в цей день російські війська 14 разів атакували позиції Сил оборони України поблизу Верхньокам’янського та в напрямку Григорівки на Сіверському фронті.

Під час механізованого штурму окупанти зазнали значних втрат – було знищено майже 80 піхотинців РФ.

“10 червня був великий наступ із застосуванням двох танків, трьох ББМ, багі, легкої автомобільної техніки та 24 мотоциклів. Штурм тривав із пів п’ятої до десятої години, а протягом ще наступної доби знищували ще ті групи військових РФ невеликі, які залишились. Вцілому, в цьому штурмі брало участь до 90 осіб, 77 з яких було знищено.” – Дмитро Запорожець

Масована атака російської армії відбувалася в зоні відповідальності 10 окремої гірсько-штурмової бригади, про що повідомив командир підрозділу “Барні” Степан Барна. Він зазначив, що українська піхота не вступала в безпосередній бій, оскільки розвідка заздалегідь виявила атаку.