Перший в історії штурм з використанням наземних дронів у Харківській області

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У Харківській області бійці 3-ї окремої штурмової бригади вперше в історії використали наземні дрони та роботизовані комплекси для захоплення двох окупантів. Про це стало відомо 9 липня з повідомлення пресслужби бригади.

Операцію провели військові з підрозділу НРК “NC13”, що входить до складу роти БПС “DEUS EX MACHINA” 2-го штурмового батальйону.

“До зруйнованого бліндажа вже наближався наступний робот, коли противник, аби уникнути підриву, оголосив про капітуляцію. Окупантів, які вціліли, ‘пташками’ вивели до наших рубежів, і згідно з регламентом – взяли в полон.” – Пресслужба 3-ї ОШБр

Завдяки чітко спланованим атакам, позиції, які раніше не піддавалися атакам сусідніх підрозділів, були успішно відбиті за допомогою роботизованих систем. Наші сили зайняли укріплення та лісосмугу, які були очищені від противника.

Ця операція стала першим підтвердженим випадком успішного штурму в сучасній війні, здійсненого виключно за допомогою безпілотних платформ.