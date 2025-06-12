Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Арсен “Даллас” Рябошапко – ветеран Збройних сил України, який служив у 77-й десантно-штурмовій аеромобільній бригаді. Наразі він виконує обов’язки начальника тиру в інституті ВМС. У 2024 році Арсен представляв Україну на міжнародних змаганнях “Ігри Нескорених”, які проходять серед ветеранів та військовослужбовців.

За освітою Арсен є моряком-електромеханіком. До початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, яке сталося в день його народження, він працював офіцером торгового флоту і перебував біля берегів Канади. Після початку війни Арсен повернувся в Україну, щоб стати на захист своєї країни.

Під час боїв на Бахмутському напрямку він отримав поранення ніг і найбільше боявся ампутації. Проте завдяки реабілітації та власній наполегливості Арсен зміг повернутися до активної служби.

Про свій досвід лікування, навчання у Великій Британії та участь у “Іграх Нескорених” Арсен ділиться у проєкті “Nostos. Повернення героїв”.

Цей проєкт присвячений українським ветеранам і включає історії самих ветеранів та ветеранок, які потребують підтримки у ці складні часи. Це дев’ять розповідей людей, які не завжди мають видимі фізичні рани, але чий життєвий шлях і досвід є надзвичайно важливими.

Проєкт реалізовано за фінансової підтримки Євросоюзу. Важливо зазначити, що зміст є виключною відповідальністю організації, яка його створила, і не обов’язково відображає позицію ЄС.