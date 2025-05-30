Волонтер Олександр Каніболоцький збирає кошти для ЗСУ під час велоподорожі

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Олександр Каніболоцький, волонтер з Полтавщини, вирушив у велоподорож, щоб зібрати кошти на підтримку Збройних сил України. Сьогодні, 30 травня, він проїжджає через Вінниччину, а далі планує продовжити свій маршрут до Хмельницької області.

Ця подорож стала п’ятою для 65-річного Олександра з початку повномасштабного вторгнення Росії. Він розпочав свою мандрівку 25 травня, виїхавши з рідного села Опішня. Спочатку чоловік просто катався на велосипеді, але згодом вирішив поєднати свої поїздки з благодійною діяльністю.

“Спочатку я просто так катався, були такі думки. Поїхав в одне село, поїхав в друге село. Потім поїхав за межі району, потім область. А потім можна так попробувати збирати гроші для наших хлопців.” – Олександр Каніболоцький

В середньому Олександр долає близько 120 кілометрів на день, хоча відстань може змінюватися в залежності від погодних умов. Він подорожує на велосипеді марки “Україна”, який успадкував від батька, і має з собою три наплічники з необхідними речами, такими як запчастини, одяг та ліки.

Протягом своїх подорожей Олександр зібрав понад 30 тисяч гривень на потреби українських військових. Він регулярно звітує про зібрані кошти на своїй сторінці у Facebook. За ці гроші вже придбав шини для 72-ї бригади, автомобіль для Бучі, 200 турнікетів для фронту та зарядну станцію за проханням волонтерів з Києва.

“За перший раз мало 12 500 – ми купили шини для 72 бригади. Другий – це вже до Бучі був – 850 км, тоді 26 тисяч – допомогли купити авто. Щоб люди не думали, що я збираю якимись знайомим. Ні, до мене зверталися, наприклад, із Канева волонтери допоможіть на турнікети. Треба хлопцям – я закупив хлопцям 200 штук турнікетів і вони відвезли на фронт. З Києва волонтерка просила зарядну станцію – ми купили.” – Олександр Каніболоцький

Сьогодні, 30 травня, Олександр подолав понад 80 кілометрів і планує заночувати у Вінниці. Наступного дня він продовжить свій шлях до Хмельницької області, а далі – до Чернівців та Коломиї. Завершить свою подорож у Верховині на Івано-Франківщині через чотири дні.