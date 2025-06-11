Евакуація поні з прифронтової зони: волонтери рятують тварин і готують іпотерапію

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Волонтери здійснили евакуацію чотирьох поні з прифронтового села Синельниківщини до села Богуслав у Павлоградському районі Дніпропетровщини. Тварини, яких звуть Орлик, Люся, Валя та Варана, пережили важкі емоційні моменти через постійні обстріли, які налякали їх.

Як розповів волонтер Максим Шункін, для безпечного вивезення поні довелося дочекатися моменту, коли не було повітряних тривог.

“Ми вичекали такий час, що якраз не було ніяких прильотів й повітряних тривог. Спокійно їх погрузили. Дуже важка була дорога, тому що ми думали, що вони сідають під час руху, але вони весь час стояли. Ми переживали, щоб не було травм, через переїзди різні, через ями.” – Максим Шункін, волонтер

Евакуація проходила без документів, і тварини були в тяжкому фізичному та емоційному стані. Вони часто проявляли агресію через страх, викликаний обстрілами.

“Зараз емоційний стан вже набагато краще. Вони стали спілкуватися з людьми, тому що до цього вони боялися дітей і дорослих. В нашій місцевості відбуваються періодичні вибухи, тому вони бояться, але вже більш спокійні.” – Максим Шункін, волонтер

Волонтер зазначив, що поні були перевезені до села, де живе його батько, і для них облаштували загін.

“Власноруч, за допомогою наших хлопців, мого батька, наших друзів, разом, командою, все побудували. У нас небагато можливостей, тому своїми силами робимо, що можемо. Зараз мета стоїть їх виводити й на луги водити, щоб вони відчували природу, могли купатися в річці.” – Максим Шункін, волонтер

Під час евакуації одна з поні виявилася вагітною, і вже на новому місці народила лоша, якого назвали Мерлін.

Максим також розповів, що після відновлення тварин планують організувати іпотерапію для дітей-переселенців та ветеранів війни.

“Дуже багато у нас хлопців, які зараз повертаються додому, і їх емоційний стан дуже важкий, по-різному важкий. Хтось швидко відходить від лінії фронту, хтось важко. У той час, як ми спостерігали, коли люди перебувають з конями, вони відволікаються, їм цікаво їх погодувати, погладити.” – Максим Шункін, волонтер

Наразі основна мета – відновлення тварин. Максим зазначив, що вони планують продовжувати облаштування загону для поні, використовуючи власні кошти. До зими хочуть завезти пісок, добудувати та утеплити стайні.

Авторка – Антоніна Чуйко.