Ветерани України: виклики, адаптація та повага суспільства

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Андрій Лагутін, багаторазовий призер чемпіонатів Європи та світу з підводного плавання, зазначає: «Ветеран – це людина, з якою 95% обійшлися несправедливо». До 2014 року він мав тісні зв’язки з Кримом і друзів у Росії, але після анексії ці зв’язки обірвалися. Андрій, виступаючи на змаганнях, завжди відчував, що представляє свою країну, коли звучав гімн України.

Після початку війни Андрій служив розвідником і снайпером у ЗСУ, здобувши звання народного героя України. Хоча він хотів би продовжувати службу, його звільнили за віком. Андрій має підстави говорити про несправедливість, адже під час війни отримав важке поранення, а згодом – онкологію, за яку не передбачені виплати.

Багато військових також говорять про несправедливе ставлення до ветеранів, причини якого різноманітні, але основні з них пов’язані з інституційним ставленням, зокрема під час проходження медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) та військово-лікарської комісії (ВЛК), а також з суспільним ставленням.

«Це видно, по-перше, з погляду. Видно, коли те ж саме УБД показуєш водію на цей безкоштовний проїзд, так деякі думають, але це кошт нашого здоров’я, деяких хлопців і життя за це УБД. І дивишся, а в них в очах… вони хочуть задати тобі питання: чого ж я плачу 15 гривень, а він не платить», – каже Олександр Ковальчук, ветеран, а нині – вихователь у дитячому садочку.

Тема безкоштовного проїзду за посвідченням учасника бойових дій стала лакмусовим папірцем. Хоча держава передбачила цю опцію, рішення приймає водій. Ветеран Ярослав Ткач з Вінниці часто платить за проїзд у маршрутках, оскільки не хоче вступати в конфлікти з водіями. У трамваях ситуація простіша, адже там не потрібно нічого пояснювати.

Ярослав вважає, що проблема ставлення суспільства до ветеранів є більшою: «Наше суспільство дуже сильно страждає від того, що ми не поважаємо одне одного. І це видно у всіх сферах нашого життя. На дорозі, в магазинах, в соціальних закладах, в школах. Це дуже сильно видно».

«Я дуже сильно сподіваюся, ну все-таки ця війна навчить нас поважати одне одного, незалежно від того, чи я ветеран, чи я цивільний. Наша незрілість, як мені видається, вона саме в тому і проявляється, що у нас забагато образ одне до одного, забагато вимог одне до одного і дуже мало відповідальності одне перед одним. І дуже замало поваги».

Директорка дитячого садка Ксенія Лавріна вважає, що повага до ветеранів має формуватися змалечку. Вона ініціювала програму, в рамках якої працевлаштувала ветерана Олександра Ковальчука, вважаючи, що ця робота стала терапевтичною для нього.

Ветеранка Алла Сенченко приєдналася до війська до повномасштабного вторгнення. Втративши новонародженого сина, вона вирішила захищати батьківщину, як «син захищав би мене». Алла вдруге повертається до цивільного життя і навчається на психолога, щоб краще розуміти проблеми військових і допомагати їм.

«Коли ти вертаєшся з війська додому… Ви відірвані від суспільства, і ви навіть себе почуваєте неадаптованими до суспільства… Ти в цивільному житті дійсно, як, знаєте, “голий” ходиш по вулиці. І ти себе так некомфортно почуваєш, бо в людей інші цінності, вони по-іншому дбають, вони не розуміють тебе», – каже Алла.

Особливо важко тим, хто пережив полон, адже це часто супроводжується тортурами. День обміну стає найщасливішим, але після нього ветерани стикаються з тривалою адаптацією, лікуванням і роботою з психологами.

«Тоді, коли ми вже були на пункті обміну, в автобус зайшов наш представник ГУРу і сказав: “Хлопці, вітаємо вас вдома”, це були неймовірні емоції, наче ти заново народився, що ти знову можеш ходити по своїй Богом даній землі. Я кожен раз згадую і кожен раз такі класні емоції. Хтось почав землю цілувати, хтось там обіймати всіх поспіль, тому що… І просто почути рідну українську мову від людей, які не перебували з тобою в полоні, а ось зовні, от поза тих бульбашок, де ми знаходились майже два роки, це безцінно», – згадує Олександр Деменко, оборонець Азовсталі, який вийшов в полон у травні 2022 року після оборони Маріуполя.

Алла Сенченко ділиться, що обмін був для неї важким і травматичним:

«Коли ми приїхали, виходячи з автобуса, у мене все одно, коли зустрічають журналісти, все одно асоціація одна й та ж сама – це як етап. Внутрішня реакція організму така. Мені не по собі було, я сховалась за автобус, я розпрямила руки і просто переконувалась, що ось, ця очікувана мить тої свободи, свободи і ти вже дома! Тобі страшно, ти не знаєш, що з тобою буде далі, ти не знаєш. Але ти вже дома».

Багато ветеранів були звільнені зі служби або переведені в тил через важкі поранення, що суттєво змінює їхнє життя. Олександр Ковальчук зазначає, що багато його знайомих зловживають алкоголем, а деякі «деградують». На його думку, важливу роль відіграють ветеранські організації, які можуть стати колом підтримки.

Арсен Рябошапко з Одеси, який отримав важке поранення і проходив тривалу реабілітацію, говорить про важливість комʼюніті та спілкування:

«Насправді, можливостей допомогти вийти ветерану з цієї бульбашки, в яку заходить за певних обставин ветеран, дуже багато. Організацій, які хочуть допомогти, роблять певні ініціативи. От ми теж зробили ГО, в яку заохочуємо приходити ветеранів займатися спортом».

«Ніхто не знає напевне, чи є в нас якесь життя після смерті. Але життя тут точно є, і війна навчила мене тому, що життя починається кожен день, кожен ранок», – додає Арсен.

Багато ветеранів відзначають, що після повернення їхньою великою підтримкою стає сім’я. Ярослав Ткач, багатодітний батько, розповідає, що бойовий досвід допоміг йому переосмислити стосунки з дружиною. Після повернення він часто відчував агресію і роздратованість, але звернувшись до психолога, отримав важливі поради, які зміцнили їхній шлюб.

Ветеранка Юлія Римаренко зазначає, що підтримка партнера, який зараз служить, дозволила їй зосередитися на реабілітації, а батьки стали її «власним тилом», допомагаючи з донькою.

Іван Сорока познайомився зі своєю майбутньою дружиною через інтернет, але отримав важке поранення, внаслідок якого втратив зір. Він важко переживав це і пропонував дівчині розійтися, але Владислава не погодилась. Зараз пара виховує сина і щаслива разом.

Ярослав Козачук став добровольцем після Майдану, а згодом знову пішов на війну. Він звільнився, коли його молодший брат зник безвісти. Зараз Ярослав намагається будувати своє сімейне життя, реабілітується після травми і пише вірші.

«Я не можу сказати, що я вже там повернувся і все в мене там класно. Бо тому що я, напевно, ще не повернувся. Колись я написав і так я це відчуваю, що не живу після війни, бо війна живе в мені. Я мав різні поранення, але такого болю, як цей, я не відчував. І бажаю, щоб ніхто не відчув такого болю…»

Авторка матеріалу: Анна Сухецька