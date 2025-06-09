СБУ затримала шпигунку, яка передавала дані про авіацію ЗСУ РФ

Про це повідомила пресслужба СБУ

Служба безпеки України затримала жінку з Київської області, яка підозрюється у передачі інформації про бойову авіацію Збройних сил України російським спецслужбам. Цю інформацію оприлюднила пресслужба СБУ.

Згідно з матеріалами справи, затриманою є 34-річна безробітна, якій обіцяли фінансову винагороду за співпрацю з ФСБ. Правоохоронці з’ясували, що жінка фіксувала час, напрямки та приблизну кількість польотів літаків Сил оборони.

Для виконання завдань окупантів вона створила на балконі своєї квартири «спостережний пункт», звідки вела облік зльотів і посадок військових літаків.

“Для виконання замовлення окупантів жінка обладнала на балконі своєї квартири ‘спостережний пункт’. Там же вона фіксувала ‘графік’ зльотів і посадок військових бортів.” – Пресслужба СБУ

Крім того, СБУ встановила, що підозрювана виходила на місцевість і звітувала про наслідки російських атак.

На даний момент жінка перебуває під вартою без можливості внесення застави. Відповідно до частини 2 статті 111 Кримінального кодексу України (державна зрада в умовах воєнного стану) їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Раніше СБУ затримала 17-річного хлопця в Києві за підозрою у співпраці з російськими спецслужбами. За даними слідства, юнак планував підірвати адміністративну будівлю територіального центру комплектування на замовлення РФ.

Також СБУ нейтралізувала агентурну групу російської воєнної розвідки (ГРУ) у Києві, затримавши трьох підозрюваних, серед яких був громадянин Росії. За інформацією спецслужби, основним завданням групи було коригування повітряних ударів по столиці, зокрема по оборонних заводах і складах із озброєнням та боєприпасами Сил оборони.