Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 кваліфікувалася на чемпіонат Європи

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 досягла важливого успіху, кваліфікувавшись на чемпіонат Європи вперше за вісім років. Цей тріумф став можливим завдяки успішному проходженню відбіркового мінітурніру, що проходив у Бухаресті, Румунія. Переможцями групи стали Польща та Угорщина, які мали найвищі рейтинги серед учасників.
На груповому етапі українки зустрілися з угорською командою, поступившись їй з рахунком 11:21. Однак, посівши друге місце в групі, “синьо-жовті” в плейофі зуміли обіграти Латвію з мінімальним відривом 15:14, відігравши три очки в кінці матчу.
“Настільки складно [було кваліфікуватися], що бракує слів.”
Тетяна Юркевічус підкреслила, що команда не входила до числа фаворитів і усвідомлювала, що шанси на вихід були невеликими. Особливо важкими виявилися матчі проти Латвії та Угорщини, оскільки суперниці мали кращу підготовку.
Перший день мінітурніру став для українок непростим: вони почали з перемоги над Туреччиною (13:11), але зазнали поразки від Угорщини (11:21).
“У нас не було можливості зіграти всім разом турнір. Не було цього розуміння одна одної, руху м’яча, руху в захисті. Було певне розуміння баскетболу 3х3, скажімо так, але саме основних моментів гри у нас не було.”
Другий день став переломним: українки здобули дві впевнені перемоги – над Грецією (21:10) та Сербією (21:8), що дозволило їм вийти з групи.
Юркевічус зазначила, що команда провела роботу над помилками, що й принесло позитивний результат.
“Дуже рада, що ми знайшли час виконати роботу над помилками. Дві години в нас були присвячені тому, аби проговорити всі моменти, щоб на наступний день ми не робили тих помилок. Звісно, це принесло свої результати.”
Відверто про шанси на вихід на Євро баскетболістка зазначила:
“Чесно, були [сумніви] доволі великі. Ми доволі довго граємо в баскетбол і 3х3, і 5х5. Тому коли їхали вже на відбір, реально оцінювали шанси і свої, і наших суперниць. Скажу чесно: розуміли, що цього року, швидше за все, [на Євро] ми не поїдемо. Але, звісно, ми їхали боротися, аби не підвести країну, захищати її кольори, себе та збірну, одна одну.”
Окрім Юркевічус, у складі збірної України виступали Дарія Дубнюк, Анжеліка Ляшко та Міріам Уро-Нілє, яка стала найрезультативнішою гравчинею мінітурніру, набравши 31 очко.
Юркевічус сподівається, що цей склад команди зможе зберегтися на фінальній частині чемпіонату Європи, який відбудеться у вересні в Копенгагені. Також у червні команда готується до старту чемпіонату світу, що стане першим виступом на такому рівні за шість років.
“Думаю, ця четвірка буде незмінною цього року. Варіантів немає: у багатьох дівчат сімейні обставини, багато травмованих, багато хто вже взагалі закінчив кар’єру чи в 3х3, чи в 5х5 і не хоче брати в цьому участь. Дівчата, що були в кваліфікації, – це ті, кого ми зараз маємо.”
“Цього року, якщо все буде добре, всі пройдуть Women’s Series та чемпіонат світу, ми залишимося в такому складі. […] Маю надію, клуби відпустять всіх. Знаю, що в Уро-Нілє свої домовленості з клубом, які вона має виконувати. Сподіваюся, все вирішиться і ми в такому складі поїдемо на чемпіонат Європи. Ми вигризли цю перемогу вчора, і хочеться вже йти далі.”
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