Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 кваліфікувалася на чемпіонат Європи

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 досягла важливого успіху, кваліфікувавшись на чемпіонат Європи вперше за вісім років. Цей тріумф став можливим завдяки успішному проходженню відбіркового мінітурніру, що проходив у Бухаресті, Румунія. Переможцями групи стали Польща та Угорщина, які мали найвищі рейтинги серед учасників.

На груповому етапі українки зустрілися з угорською командою, поступившись їй з рахунком 11:21. Однак, посівши друге місце в групі, “синьо-жовті” в плейофі зуміли обіграти Латвію з мінімальним відривом 15:14, відігравши три очки в кінці матчу.

“Настільки складно [було кваліфікуватися], що бракує слів.” – Тетяна Юркевічус, баскетболістка збірної України

Тетяна Юркевічус підкреслила, що команда не входила до числа фаворитів і усвідомлювала, що шанси на вихід були невеликими. Особливо важкими виявилися матчі проти Латвії та Угорщини, оскільки суперниці мали кращу підготовку.

Перший день мінітурніру став для українок непростим: вони почали з перемоги над Туреччиною (13:11), але зазнали поразки від Угорщини (11:21).

“У нас не було можливості зіграти всім разом турнір. Не було цього розуміння одна одної, руху м’яча, руху в захисті. Було певне розуміння баскетболу 3х3, скажімо так, але саме основних моментів гри у нас не було.” – Тетяна Юркевічус

Другий день став переломним: українки здобули дві впевнені перемоги – над Грецією (21:10) та Сербією (21:8), що дозволило їм вийти з групи.

Юркевічус зазначила, що команда провела роботу над помилками, що й принесло позитивний результат.

“Дуже рада, що ми знайшли час виконати роботу над помилками. Дві години в нас були присвячені тому, аби проговорити всі моменти, щоб на наступний день ми не робили тих помилок. Звісно, це принесло свої результати.” – Тетяна Юркевічус

Відверто про шанси на вихід на Євро баскетболістка зазначила:

“Чесно, були [сумніви] доволі великі. Ми доволі довго граємо в баскетбол і 3х3, і 5х5. Тому коли їхали вже на відбір, реально оцінювали шанси і свої, і наших суперниць. Скажу чесно: розуміли, що цього року, швидше за все, [на Євро] ми не поїдемо. Але, звісно, ми їхали боротися, аби не підвести країну, захищати її кольори, себе та збірну, одна одну.” – Тетяна Юркевічус

Окрім Юркевічус, у складі збірної України виступали Дарія Дубнюк, Анжеліка Ляшко та Міріам Уро-Нілє, яка стала найрезультативнішою гравчинею мінітурніру, набравши 31 очко.

Юркевічус сподівається, що цей склад команди зможе зберегтися на фінальній частині чемпіонату Європи, який відбудеться у вересні в Копенгагені. Також у червні команда готується до старту чемпіонату світу, що стане першим виступом на такому рівні за шість років.

“Думаю, ця четвірка буде незмінною цього року. Варіантів немає: у багатьох дівчат сімейні обставини, багато травмованих, багато хто вже взагалі закінчив кар’єру чи в 3х3, чи в 5х5 і не хоче брати в цьому участь. Дівчата, що були в кваліфікації, – це ті, кого ми зараз маємо.” – Тетяна Юркевічус