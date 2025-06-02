Повернення дітей з окупованих територій України: нові факти

Про повідомлення керівник Офісу президента Андрія Єрмака у Telegram-каналі

З тимчасово окупованих територій України вдалося повернути 18-річну дівчину та 21-річного хлопця. Про це 2 червня повідомив у Telegram Андрій Єрмак, керівник Офісу президента.

Карина, яка провела більшу частину свого дитинства в окупації, незважаючи на проросійське оточення, завжди мріяла про життя в Україні.

“Рахувала дні до повноліття, щоб виїхати. Нині дівчина планує знайти роботу та вступити до університету.” – Андрій Єрмак

Кирило, якому на момент окупації було 18, залишився без зв’язку та в постійному страху за своє життя.

“Завдяки допомозі наших партнерів – Української мережі за права дитини – хлопець безпечно повернувся в Україну, де на нього чекали рідні.” – Андрій Єрмак

Ситуація з викраденням українських дітей Росією

Уповноважена президента з прав дитини Дар’я Герасимчук раніше зазначала, що на кінець березня 2023 року українська влада має інформацію про понад 19,5 тисяч дітей, які були вивезені з тимчасово окупованих територій до Росії. Однак, через окупацію, точну кількість дітей важко підрахувати.

5 квітня 2023 року 49 країн світу виступили зі спільною заявою, засуджуючи Росію за організацію засідання Радбезу, яке стосувалося нібито правових підстав для викрадення українських дітей. Велика Британія заблокувала трансляцію виступу російської уповноваженої з прав дітей Львової-Бєлової на ресурсах ООН, закликавши її відповідати за свої дії перед міжнародним судом у Гаазі.

В Офісі генпрокурора зазначили, що наразі не існує єдиного прозорого алгоритму або механізму, який би дозволяв повертати депортованих до Росії українських дітей.

17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна та Львової-Бєлової, яких підозрюють у незаконній депортації та переміщенні українських дітей.