Українська спортсменка Катерина Садурська досягла нового світового рекорду у жіночому фридайвінгу в дисципліні "постійна вага без ластів", занурившись на 82 метри.

Про свій тріумф вона повідомила у Instagram.

Новий рекорд на два метри перевершив її попереднє досягнення, встановлене місяць тому під час чемпіонату світу з фридайвінгу в грецькій Каламаті, де Садурська занурилася на 80 метрів.

Під час рекордного занурення в Домінікані спортсменка затримала дихання на 3 хвилини й 10 секунд.

“Зараз це важко зрозуміти, просто хочеться сказати, що це виглядає легко, і це відчувалося легко, як і повинно бути, але ця подорож була дуже далекою від цього”, — наголосила Катерина.

Для Садурської це вже шостий світовий рекорд у фридайвінгу за 2024 рік.

“Цю перемогу я присвячую Україні, нашим захисникам і всім, хто підтримує нашу країну в цей нелегкий час”, — зазначила спортсменка.

Катерина родом із Миколаєва. Садурська є триразовою бронзовою призеркою чемпіонатів світу з водних видів спорту, дворазовою чемпіонкою Європи та багаторазовою призеркою європейських змагань. Окрім синхронного плавання, спортсменка успішно реалізує себе у фридайвінгу.