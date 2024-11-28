Про свій тріумф вона повідомила у Instagram.
Новий рекорд на два метри перевершив її попереднє досягнення, встановлене місяць тому під час чемпіонату світу з фридайвінгу в грецькій Каламаті, де Садурська занурилася на 80 метрів.
Під час рекордного занурення в Домінікані спортсменка затримала дихання на 3 хвилини й 10 секунд.
“Зараз це важко зрозуміти, просто хочеться сказати, що це виглядає легко, і це відчувалося легко, як і повинно бути, але ця подорож була дуже далекою від цього”, — наголосила Катерина.
Для Садурської це вже шостий світовий рекорд у фридайвінгу за 2024 рік.
“Цю перемогу я присвячую Україні, нашим захисникам і всім, хто підтримує нашу країну в цей нелегкий час”, — зазначила спортсменка.
Катерина родом із Миколаєва. Садурська є триразовою бронзовою призеркою чемпіонатів світу з водних видів спорту, дворазовою чемпіонкою Європи та багаторазовою призеркою європейських змагань. Окрім синхронного плавання, спортсменка успішно реалізує себе у фридайвінгу.
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