Про “вирок” Ірині Горобцовій стало відомо із повідомлення Генпрокуратури РФ напередодні.
У Росії жінку визнали винною у шпигунстві.
Російська прокуратура стверджує, що вона “упродовж року” збирала стратегічно важливі дані про підрозділи Збройних Сил Росії на території Херсонської області та передавала їх співробітнику головного управління розвідки України.
Ірина Горобцова — тестувальниця в IT-компанії та громадська активістка з Херсона. Під час російської окупації міста вона допомагала місцевій лікарні та брала участь у мирних зібраннях проти окупації. Ірина також публікувала фото з цих протестів у соціальних мережах.
13 березня 2022 року група військових на двох автівках з позначками “Z” під’їхала до будинку, де Ірина Горобцова жила разом із батьками. Вони провели обшук у квартирі та забрали Ірину з собою. Понад два роки жінку утримували таємно, не висуваючи жодних звинувачень.
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