У Росії незаконно утворений так званий "Херсонський обласний суд", який російська влада використовує на території окупованої частини Херсонської області, "засудив" до десяти з половиною років виправної колонії загального режиму громадянку України Ірину Горобцову, яку навесні 2022 року російські окупанти викрали у Херсоні.

Про “вирок” Ірині Горобцовій стало відомо із повідомлення Генпрокуратури РФ напередодні.

У Росії жінку визнали винною у шпигунстві.

Російська прокуратура стверджує, що вона “упродовж року” збирала стратегічно важливі дані про підрозділи Збройних Сил Росії на території Херсонської області та передавала їх співробітнику головного управління розвідки України.

Ірина Горобцова — тестувальниця в IT-компанії та громадська активістка з Херсона. Під час російської окупації міста вона допомагала місцевій лікарні та брала участь у мирних зібраннях проти окупації. Ірина також публікувала фото з цих протестів у соціальних мережах.

13 березня 2022 року група військових на двох автівках з позначками “Z” під’їхала до будинку, де Ірина Горобцова жила разом із батьками. Вони провели обшук у квартирі та забрали Ірину з собою. Понад два роки жінку утримували таємно, не висуваючи жодних звинувачень.