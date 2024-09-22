Про це акторка повідомила на своїй сторінці в Instagram.
“Не знаю, що принесе мені моє рішення, але точно знаю, що в цей історичний час, це єдино правильне рішення і я рада, що нарешті його прийняла і маю честь служити серед кращих. Мені теж дуже хочеться зніматись в кіно, тусуватись, займатись своїми справами, але зараз це не дуже на часі. Хочеться бути з тими, хто себе не шкодує і здатний бути в реальності й з нею працювати”, – йдеться у дописі Бурковської.
Вона додала, що вже склала присягу та доєдналася до лав ЗСУ.
“Час брати більшу відповідальність на себе і я це роблю з радістю”, – написала акторка.
Вона подякувала всім тим, хто вже боронить нашу країну від ворога й висловила сподівання, що буде ефективною у війську.
“Одна з моїх улюблених медитацій, це дивитись на воду. Вона тече, тече і рано чи пізно впадає у більшу воду. Ось так і ми. До нас хтось йшов цей шлях і ми торуємо шлях іншим. Все закономірно. У всього є причинно-наслідковий звʼязок. Це наша дорога і шлях і нам його йти. Оминати нема сенсу. Дякую тим, хто зробив свій вибір до мене. Подяка тим, хто стає поруч. Надіюсь, ми всі будемо ефективними”, – резюмує Бурковська.
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