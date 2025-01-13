Збройні сили України опустились на 20 місце у рейтингу найсильніших армій світу за версією Global Firepower на 2025 рік. Водночас країна зберігає місце серед двадцяти найкращих, попри зниження позицій порівняно з попередніми роками.

Рейтинг-2025 опубліковано на сайті Global Firepower.

Водночас, у трійці лідерів, за версією Global Firepower, залишаються США, Росія та Китай.

“Вступаючи у 2025 рік, Україна залишається втягнутою у криваву війну проти свого сусіда Росії після вторгнення останньої у лютому 2022 року. На піку своєї потужності та за підтримки Заходу країна піднялася в рейтингу аж до 15 місця. У наступні роки рейтинг знизився, оскільки військові зусилля застопорилися, і тепер країна перебуває під загрозою на тлі послаблених зобов’язань Заходу, мінливого європейського політичного ландшафту і нової американської адміністрації. Проте країна зберігає місце у двадцятці найкращих”, – йдеться у коментарі.

ТОП-10 найсильніших армій світу:

США. Росія. Китай. Індія. Південна Корея. Велика Британія. Франція. Японія. Туреччина. Італія.

Україна опинилася між Єгиптом та Польщею, а в загальному рейтингу з 145 країн на останньому місці — Бутан.

Нагадаємо, у 2024 році Збройні сили України займали 18-те місце у рейтингу найсильніших армій світу, хоча у 2023 році була 15-ю.