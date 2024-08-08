Про це повідомляє Reuters.
Видання зазначає, що українські військові прийняли стратегію суворого мовчання щодо діяльності в Курській області Росії та не коментують жодних бойових дій ЗСУ, де нібито українські військові діють з вівторка, 6 серпня.
“Усі бачать, що українська армія вміє дивувати. І вміє досягати результатів”, – сказав Зеленський на заході з презентації “Армія+”.
Президент також зазначив, що це демонструє на полі бою, що ЗСУ вистояли перед переважною силою окупантів, а також нищать їх так, як це необхідно для захисту України.
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