Президент України Володимир Зеленський у четвер похвалив українську армію за її здатність “дивувати” та досягати результатів. При цьому, він не говорив прямо про події у Курській області Росії та транскордонний штурм (як про це кажуть у Москві).

Про це повідомляє Reuters.

Видання зазначає, що українські військові прийняли стратегію суворого мовчання щодо діяльності в Курській області Росії та не коментують жодних бойових дій ЗСУ, де нібито українські військові діють з вівторка, 6 серпня.

“Усі бачать, що українська армія вміє дивувати. І вміє досягати результатів”, – сказав Зеленський на заході з презентації “Армія+”.

Президент також зазначив, що це демонструє на полі бою, що ЗСУ вистояли перед переважною силою окупантів, а також нищать їх так, як це необхідно для захисту України.