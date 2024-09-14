Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

Згідно з геолокаційними знімками, опублікованими того ж дня, українські підрозділи нещодавно просунулися на південь від села Веселе, що розташоване на південний захід від Глушково та за три кілометри від кордону.

Російські джерела стверджують, що українські сили провели атаки на південний захід від Глушково в районі сіл Новий Путь, Веселе та Медвеже, яке знаходиться на схід від Веселого.