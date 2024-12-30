Сьогодні, 30 грудня, українська делегація на чолі з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою прибула до Сирії та вже провела зустріч у Дамаску з новим лідером країни Ахмедом аль-Шараа.

Про це повідомляє Al Arabiya.

До складу української делегації високого рівня також увійшли міністр сільського господарства України та спеціальний представник президента України.

Деталі переговорів поки що не розголошуються.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві закордонних справ висловили сподівання, що невдовзі Сирія стане тою державою, яка буде поважати суверенітет України, й це стане кроком до встановлення повноцінного діалогу між обома країнами.

Також в МЗС наголошували, що право визначати курс подальшого розвитку та відновлення Сирії має належати виключно самим сирійцям, які заслуговують на життя у вільній, демократичній та правовій державі.