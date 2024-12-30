Про це повідомляє Al Arabiya.
До складу української делегації високого рівня також увійшли міністр сільського господарства України та спеціальний представник президента України.
Деталі переговорів поки що не розголошуються.
Нагадаємо, раніше у Міністерстві закордонних справ висловили сподівання, що невдовзі Сирія стане тою державою, яка буде поважати суверенітет України, й це стане кроком до встановлення повноцінного діалогу між обома країнами.
Також в МЗС наголошували, що право визначати курс подальшого розвитку та відновлення Сирії має належати виключно самим сирійцям, які заслуговують на життя у вільній, демократичній та правовій державі.
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