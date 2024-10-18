Про це прем’єр-міністр повідомив у своєму Telegram.
“Сьогодні українською делегацією працюємо в Гельсінках, Фінляндії. Починаємо зустріч із Прем’єр-міністром Петтері Орпо. Проведемо діалоги з Президентом та головою Парламенту Фінляндії, з фінськими підприємцями.” – сказав Шмигаль.
Він повідомив, що українська делегація братиме участь у конференції, присвяченій пункту 8 “Екологічна безпека” Формули миру Президента України, організованій за підтримки уряду Фінляндії.
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