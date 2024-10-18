Представники України прибули до Фінляндії, де зустрінуться з представниками влади та фінськими бізнесменами.

Про це прем’єр-міністр повідомив у своєму Telegram.

“Сьогодні українською делегацією працюємо в Гельсінках, Фінляндії. Починаємо зустріч із Прем’єр-міністром Петтері Орпо. Проведемо діалоги з Президентом та головою Парламенту Фінляндії, з фінськими підприємцями.” – сказав Шмигаль.

Він повідомив, що українська делегація братиме участь у конференції, присвяченій пункту 8 “Екологічна безпека” Формули миру Президента України, організованій за підтримки уряду Фінляндії.