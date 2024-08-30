Українська делегація, очолювана віцепрем'єр-міністеркою – міністеркою економіки Юлією Свириденко, розпочала візит до Вашингтона, де провела першу зустріч з міністром оборони США Ллойдом Остіном.

Про це повідомляє Офіс Президента України.

До складу делегації також увійшли керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, міністр оборони Рустем Умєров, заступник міністра оборони Олександр Балануца, заступник начальника Генерального штабу ЗСУ Володимир Горбатюк і начальник Головного управління логістики Генерального штабу ЗСУ Микола Шевцов.

Під час зустрічі Єрмак висловив вдячність Президенту США Джозефу Байдену, Конгресу та всьому американському народові за підтримку України в боротьбі проти російської агресії. Він також поінформував про поточну ситуацію на фронті та про нагальні потреби українських Сил оборони, зокрема, в озброєнні та техніці, а також про нещодавні обстріли енергетичної інфраструктури з боку Росії.

Українська сторона підкреслила важливість посилення системи протиповітряної оборони для захисту мирного населення та критичної інфраструктури, особливо в умовах інтенсивних ракетних та дронових атак. Єрмак також акцентував на необхідності якнайшвидшого отримання зброї з уже оголошених оборонних пакетів.

Окрім цього, під час зустрічі обговорювали питання навчання українських військових та можливість спільного виробництва зброї. Умєров відзначив вагомий внесок Ллойда Остіна в роботу Контактної групи з питань оборони України.