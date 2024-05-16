Заступник міністра закордонних справ з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації України Антон Демьохін провів у США кілька зустрічей з питань посилення кібербезпеки України в умовах війни з Росією.

Про це він розповів у Нью-Йорку.

Демьохін провів низку зустрічей у рамках Глобального круглого столу з безпеки інформаційно-комунікаційних технологій. По-перше, він обговорював питання кібербезпеки з міністром цифрового розвитку та інформації Сінгапуру, Жозефін Тео, та виконавчим директором Агентства кібербезпеки цієї країни, Девідом Ко.

«Ми зокрема обговорили питання російської воєнної агресії в кіберпросторі проти України, використання новітніх технологій, зокрема штучного інтелекту в кіберозброєнні для військових цілей, дезінформації та використання ШІ для посилення дезінформаційної діяльності ворога й інших маніпуляторів соціальної думки», — розповів заступник міністра.

Потім він зустрівся з заступником Генерального секретаря ООН, Амандіпом Сінгхом Гіллом, для обговорення питань штучного інтелекту та безпечного розвитку відповідних технологій та співпраці в цьому напрямку.

Далі у Нью-Йорку Демьохін брав участь у RSA-конференції, де обговорювалася кібербезпека. Там відбулася зустріч з кіберамбасадорами інших країн, в якій взяв участь держсекретар Ентоні Блінкен.

Під час цієї зустрічі Блінкен представив стратегію США у сферах цифрової політики та кіберпростору, включаючи концепцію “цифрової солідарності”, що спрямована на спільний розвиток глобальної цифрової екосистеми та боротьбу з кіберзлочинністю.

Демьохін також обговорив питання співпраці між МЗС України та Держдепом США щодо реалізації Талліннського механізму з послом з особливих доручень з питань кіберпростору й цифрової політики Держдепу, Натаніелем Фіком.

Крім того, він зустрівся з національним кібердиректором при Білому домі, Гаррі Кокером, щоб обговорити питання підвищення кіберстійкості України.

Нарешті, у Стенфордському університеті він зустрівся з головою Комітету Палати представників у закордонних справах, Майклом Макфолом, щоб обговорити продовження санкцій для обмеження постачання технологій до Росії та інших країн, які порушують норми в кіберпросторі.