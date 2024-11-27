До столиці Південної Кореї прибули представники українського уряду, очолювані міністром оборони Рустемом Умєровим, із запитом про військову допомогу для протидії агресії РФ.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на місцеві ЗМІ.

“Як повідомила газета DongA Ilbo, делегація провела переговори з радником з питань національної безпеки Південної Кореї Шін Вон Сіком, обговорюючи ситуацію на війні в Україні”, – йдеться у матеріалі.

За інформацією агентства Yonhap, найближчим часом делегація має зустрітися з президентом Південної Кореї Юн Сук Йолем. Однак у президентській канцелярії відмовилися підтвердити цей візит. Представники офісу президента та міністерства оборони країни утрималися від коментарів, заявивши про обмеження інформації під час брифінгу.

Українська сторона прагне залучити підтримку Сеула для посилення обороноздатності у війні з Росією, проте офіційної позиції Південної Кореї з цього питання поки що не оприлюднено.