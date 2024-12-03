Очільник Офісу президента Андрій Єрмак разом із міністром оборони Рустемом Умєровим та віцепрем’єркою, міністеркою економіки Юлією Свириденко у середу, 4 грудня, відправляться до Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомляє Radio NV з посиланням на власні джерела.

Основна мета цієї поїздки — обговорення відносин із представниками оточення новообраного президента США Дональда Трампа.

“Основна ціль цієї поїздки — це зустріч з трампістами, людьми з оточення новообраного президента США Дональда Трампа”, – заявив один зі співрозмовників видання.

За попередньою інформацією, Єрмак планує переговори з Кітом Келлогом, якого Трамп нібито висуне на посаду спеціального представника щодо України. Передбачається, що темою обговорення стануть майбутні пріоритети зовнішньої політики адміністрації Трампа стосовно України.

“Єрмак збирався в Америку ще одразу після виборів у США разом з Ольгою Стефанішиною, але тоді йому не вдалось організувати зустрічі з оточенням Дональда Трампа”, – повідомило інше джерело.

Раніше спроби організувати подібні зустрічі з представниками новообраної адміністрації США не мали успіху. Зараз українська сторона намагається налагодити комунікацію, щоб обговорити ключові питання майбутніх відносин між країнами.

Офіційних коментарів від Міністерства оборони та Офісу президента щодо цієї поїздки поки що немає.