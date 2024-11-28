Сьогодні, 28 листопада, Україна зазнала чергової масованої атаки на енергетичну інфраструктуру. Армія РФ вдарила по обʼєктах енергетики в різних регіонах країни, що спричинило термінове введення екстрених відключень електроенергії.

Про це заявив міністр енергетики Германа Галущенко.

“Оператор системи передачі НЕК “Укренерго” терміново ввів екстрені відключення електроенергії”, — йдеться у повідомленні.

За його словами, як тільки ситуація дозволить, будуть уточнюватись наслідки. Міністр закликав громадян слідкувати за офіційними повідомленнями та залишатися в укриттях.

Зранку, 28 листопада, по всій Україні оголосили повітряну тривогу, Росія атакує всіма наявними типами озброєння — ракетами різних типів та безпілотниками.

Вибухи лунали в низці міст України, зокрема у Луцьку, Харкові та Одесі.