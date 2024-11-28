Про це заявив міністр енергетики Германа Галущенко.
“Оператор системи передачі НЕК “Укренерго” терміново ввів екстрені відключення електроенергії”, — йдеться у повідомленні.
За його словами, як тільки ситуація дозволить, будуть уточнюватись наслідки. Міністр закликав громадян слідкувати за офіційними повідомленнями та залишатися в укриттях.
Зранку, 28 листопада, по всій Україні оголосили повітряну тривогу, Росія атакує всіма наявними типами озброєння — ракетами різних типів та безпілотниками.
Вибухи лунали в низці міст України, зокрема у Луцьку, Харкові та Одесі.
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