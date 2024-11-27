27 листопада споживання електроенергії в Україні залишається на високому рівні, повідомляє НЕК "Укренерго". Вранці показники споживання відповідали рівню попереднього дня, 26 листопада, коли добовий максимум перевищив дані понеділка на 1,7%.

Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

“Сьогодні, 27 листопада, станом на 6:00, споживання електроенергії було таким же, як і напередодні. Вчора максимальний рівень зафіксували вранці, він перевищив показник понеділка на 1,7%”, – йдеться в повідомленні.

Через значний дефіцит енергосистема продовжує відновлюватися після серії масованих атак. Для стабілізації енергосистеми введено графіки обмеження споживання. З 7:00 до 20:00 обмеження діють для промислових і бізнес-споживачів, а з 8:00 до 19:00 в усіх регіонах проводяться погодинні відключення побутових споживачів.

На Чернігівщині ситуацію ускладнила нещодавня негода. Станом на ранок 27 листопада знеструмленими залишаються 19 населених пунктів, де енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Імпорт електроенергії триває з Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини та Молдови. Загальний обсяг постачання за добу становить 8 603 МВт-год, із максимальною потужністю до 888 МВт у пікові години.

В “Укренерго” підкреслюють, що підтримка населення та промисловості у цей складний період залежить від ефективної координації дій всіх учасників енергосистеми та раціонального використання електроенергії.