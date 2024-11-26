Українська відеогра "S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля" за лічені дні стала однією з найпопулярніших на платформі Xbox.

Про це інформує видання TrueAchievements.

Новій частині “Сталкера” вистачило менше ніж тиждень, щоб потрапити до ТОПу найпопулярніших ігор на платформі Xbox, зайнявши третє місце в рейтингу.

“S.T.A.L.K.E.R. 2” обігнав Minecraft, який довго був лідером рейтингу. Позаду залишилися також Roblox, GTA 5, футбольний симулятор EA FC 25 (колишня FIFA) та новинка Microsoft Flight Simulator 2024.

Попереду “Сталкера” лише онлайн-шутери Call of Duty та Fortnite.