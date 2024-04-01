Українська кіберспортивна команда Natus Vincere перемогла на турнірі PGL Major Copenhagen з Counter-Strike 2 та стала першим чемпіоном світу у CS2.

NaVi перемогли американську команду FaZe Clan на двох мапах з трьох.

Команди грали на картах з розмінуванням бомби: Ancient, Mirage та Inferno. Першу мапу NaVi взяли з рахунком 13 на 9, на другій перемогли FaZe з 13-2, а вже третю здолала українська команда з 13 проти 3.

Призовий фонд турніру складає $1 250 000, з них NaVi отримає $500 000, Faze — $170 000.

Під час трансляції на каналах Maincast було зібрано донатами понад 5,6 млн грн на потреби бійців “Азову”. У NaVi повідомили, що подвоять цю суму.

Окрім українців Валерія Вакховського (b1t) та Ігоря Жданова (w0nderful), за команду грали громадяни Фінляндії Алексі Віролайнен (Aleksib), Румунії Іван Міхай (iM) та Литви Юстинас Лекавічус (jL).

Єдиний раз NaVi перемагали на Major з CS:GO у 2021 році у шведському Стокгольмі. Тоді українська команда здолала європейську G2 Esports.