Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ
Зазначається, що дрони запускали з Приморсько-Ахтарська (Росія) та Чауди (Крим). Зокрема удар було спрямовано по об’єктах критичної інфраструктури на Дніпропетровщині.
“Загалом, силами та засобами Повітряних сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено 11 ударних дронів у межах Дніпропетровської, Херсонської, Кіровоградської та Харківської областей”, — йдеться у повідомленні.
Крім того, щонайменше сім ударних безпілотників не досягли своїх цілей і локаційно втрачені, додали у Повітряних силах.