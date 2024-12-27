Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
Операція з відбиття повітряного нападу включала використання зенітних ракетних систем, засобів радіоелектронної боротьби та мобільних вогневих груп.
“Станом на 09:00 підтверджено збиття 13 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників-імітаторів інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Донецькій областях. Через активну протидію Сил оборони 11 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків)”, – йдеться у повідомленні.
Завдяки оперативності та злагодженості дій Повітряних Сил вдалося нейтралізувати більшу частину загрози, мінімізувавши шкоду, яку могли завдати безпілотники. Напад став черговим підтвердженням активного застосування Росією іранських дронів у війні проти України.
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