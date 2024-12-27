Протягом ночі 27 грудня російські військові здійснили нову атаку на Україну, використовуючи ударні безпілотники та ракети. З напрямків Воронезької, Курської областей, Орла, Брянська і Міллерова запущено 24 ударних безпілотники, серед яких були «Shahed» і дрони-імітатори, а також дві балістичні ракети «Іскандер-М».