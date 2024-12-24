Українська ППО збила 36 ворожих дронів за добу

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Підтверджено збиття 36 ударних безпілотників у таких регіонах: Полтавська, Сумська, Харківська, Київська, Чернігівська, Запорізька, Дніпропетровська та Хмельницька області.
Ще 23 безпілотники-імітатори, через активну протидію Сил оборони, були локаційно втрачені не завдавши жодної шкоди.
“Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України”, — йдеться у повідомленні.
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