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Українська ППО збила 36 ворожих дронів за добу

За добу російські окупаційні війська здійснили атаку по Україні за допомогою 60 ударних безпілотників типу "Shahed" та інших типів. Напад здійснювався з напрямків Брянськ, Міллерово та Приморсько-Ахтарськ.

Вівторок, 24 грудня 2024, 10:53

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Підтверджено збиття 36 ударних безпілотників у таких регіонах: Полтавська, Сумська, Харківська, Київська, Чернігівська, Запорізька, Дніпропетровська та Хмельницька області.

Ще 23 безпілотники-імітатори, через активну протидію Сил оборони, були локаційно втрачені не завдавши жодної шкоди.

“Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України”, — йдеться у повідомленні.

Теги: війна, дрони, Повітряні сили ЗСУ, ППО, російська агресія

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