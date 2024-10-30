Міністерство культури та стратегічних комунікацій України визнало ТОВ "УП Медіа Плюс" критично важливим підприємством для економіки країни під час воєнного стану. Відповідний наказ №676 був підписаний 3 жовтня 2024 року.

Про це повідомив український блогер Володимир Бойко у Фейсбуці.

“Друзі, в Україні знайшлось ще одне підприємство, критично важливе для функціонування економіки в особливий період. Ні, це не виробництво дронів чи мінометів (до речі, завод “Маяк” досі не відновив виробництво українських мінометів через відсутність замовлення з боку Міноборони). І навіть не підприємство “Балістика”, що виготовляє тактичне спорядження для української армії (жоден співробітник “Балістики” так і не був заброньований). Це – відомий своєю чесністю, непідкупністю та високим професіоналізмом рекламний листок під назвою “Українська правда”, який обслуговує олігарха Пінчука”, — пише Бойко.

Зазначається, що власником “УП” є компанія Dragon Capital, зареєстрована на Кіпрі, а кінцевим бенефіціаром – громадянин Чехії Томаш Фіала.

Бойко нагадав, як декілька тижнів тому медіаресурс активно звертав увагу на “тиск з боку влади”. За його словами, це могло бути частиною стратегії для отримання статусу критично важливого підприємства.

“У чому цей тиск проявлявся, так ніхто й не зрозумів. І лише зараз стало відомим, що в такий спосіб Пінчук і Фіала вибивали безкоштовну бронь для співробітників свого піар-проєкту”, — зауважив блогер.