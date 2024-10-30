Про це повідомив український блогер Володимир Бойко у Фейсбуці.
“Друзі, в Україні знайшлось ще одне підприємство, критично важливе для функціонування економіки в особливий період. Ні, це не виробництво дронів чи мінометів (до речі, завод “Маяк” досі не відновив виробництво українських мінометів через відсутність замовлення з боку Міноборони). І навіть не підприємство “Балістика”, що виготовляє тактичне спорядження для української армії (жоден співробітник “Балістики” так і не був заброньований). Це – відомий своєю чесністю, непідкупністю та високим професіоналізмом рекламний листок під назвою “Українська правда”, який обслуговує олігарха Пінчука”, — пише Бойко.
Зазначається, що власником “УП” є компанія Dragon Capital, зареєстрована на Кіпрі, а кінцевим бенефіціаром – громадянин Чехії Томаш Фіала.
Бойко нагадав, як декілька тижнів тому медіаресурс активно звертав увагу на “тиск з боку влади”. За його словами, це могло бути частиною стратегії для отримання статусу критично важливого підприємства.
“У чому цей тиск проявлявся, так ніхто й не зрозумів. І лише зараз стало відомим, що в такий спосіб Пінчук і Фіала вибивали безкоштовну бронь для співробітників свого піар-проєкту”, — зауважив блогер.
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