Про це пише пресслужба Міністерства культури та стратегічних комунікацій.

У Мінкульті наголошують: попри спроби агресора знищити культурну спадщину України, країна продовжує боротися за свою ідентичність, демонструючи світу єдність і незламність.

“Кожна перемога України у культурному полі — це наш спільний успіх. Поки агресор руйнує наші заклади культури, вбиває наших митців, намагається стерти нашу ідентичність — ми продовжуємо боротися за своє. У цьому наша єдність і незламність. Дякуємо нашим партнерам з Естонії у підтримці на цьому непростому шляху, а також нашим українським колегам”, — пишуть у Мінкульті.

У відомстві підкреслили, що це досягнення стало можливим завдяки співпраці Мінкультури, МЗС, Постійного представництва України при UNESCO, Національної комісії у справах UNESCO, громадських організацій та носіїв традицій. Особливу подяку висловили Естонії за підтримку ініціативи.