Українська ракета-дрон під назвою "Пекло" була розроблена національним виробником за надзвичайно короткий термін - всього за рік. На сьогодні налагоджено серійне виробництво, а також ракета постійно вдосконалюється для розширення спектра цілей, які може уражати.

Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін у своєму Telegram-каналі.

“Ракету-дрон український виробник створив з нуля в рекордні терміни — протягом року. Виріб уже має успішні бойові застосування. Летить зі швидкістю 700 км/год, на відстань до 700 км. “Пекло” не тільки виготовляється серійно, а й постійно вдосконалюється. Постійно ведуться роботи з підвищення рівня захищеності виробу від впливу РЕБ, покращення експлуатаційних характеристик і точності ураження. Розробляються нові види бойової частини для розширення переліку можливих обʼєктів ураження”, – зазначив Сметанін.

Розробники активно працюють над удосконаленням захисту ракети від засобів радіоелектронної боротьби, покращенням її технічних характеристик і точності. Також розробляються нові види бойової частини, що розширюють можливості цієї зброї в умовах сучасного поля бою.