Про це повідомило Головне управління Міністерства оборони у відповідь на запит АрміяInform.
У російської армії залишилося близько 100 багатофункціональних винищувачів Су-35, понад 100 винищувачів-бомбардувальників Су-34, а також сім літаків далекого радіолокаційного виявлення і наведення А-50У.
ГУР повідомило, що три літаки А-50У перебувають у ремонті, їх також намагаються модернізувати.
За даними розвідки, роботи проходять на потужностях ВАТ “Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс ім. Г. М. Берієва” та авіабудівного заводу “Авіастар” в Ульяновську.
Зазначимо, станом на квітень 2024 року зафіксовано ураження 118 літаків, що належали російським окупантам, зокрема два літаки А-50.
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