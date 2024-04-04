Зокрема йдеться про винищувачі-бомбардувальники Су-34, багатофункціональні винищувачі Су-35 та літаки далекого радіолокаційного виявлення і наведення А-50У.

Про це повідомило Головне управління Міністерства оборони у відповідь на запит АрміяInform.

У російської армії залишилося близько 100 багатофункціональних винищувачів Су-35, понад 100 винищувачів-бомбардувальників Су-34, а також сім літаків далекого радіолокаційного виявлення і наведення А-50У.

ГУР повідомило, що три літаки А-50У перебувають у ремонті, їх також намагаються модернізувати.

За даними розвідки, роботи проходять на потужностях ВАТ “Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс ім. Г. М. Берієва” та авіабудівного заводу “Авіастар” в Ульяновську.

Зазначимо, станом на квітень 2024 року зафіксовано ураження 118 літаків, що належали російським окупантам, зокрема два літаки А-50.