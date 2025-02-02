Українські чоловіки, яких окупаційна влада змушує вступати до лав російської армії, систематично зазнають знущань і принижень.

Про це пише пресслужба ГУР МО України.

Як стверджують у розвідці, незаконно мобілізовані до російської окупаційної армії українці страждають від жорсткої “дєдовщини”.

За інформацією проєкту “Хочу Жить”, восени 2024 року 30 осіб з окупованих районів Херсонської та Запорізької областей, яких незаконно мобілізувала Росія, потрапили в одну з військових частин на території окупованого Криму.

“Сержантами для них росіяни призначили вихідців з Кавказу, які розпалюють міжетнічну ворожнечу, систематично влаштовують побиття незаконно мобілізованих з окупованих українських територій, підривають у казармах навчальні гранати, створюють нестерпні умови перебування, примушують спостерігати за проведенням намазу”, ― пояснюють у розвідці.

Також незаконно мобілізовані українці систематично піддавались приниженню від кавказьких “командирів” та скаржились на жахливе і недостатнє харчування.

Загалом, у період з 31 жовтня по 31 грудня 2024 року Росія на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей примусово мобілізувала близько трьохсот чоловіків призовного віку, що є черговим воєнним злочином РФ.

В ГУР нагадають, що кожен, хто став жертвою примусової мобілізації, має шанс покинути окупаційну армію та не брати участі у злочинній війні Росії проти України, звернувшись до проєкту “Хочу Жить”.