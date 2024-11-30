Про це повідомила пресслужба української розвідки.
За даними ГУР, уражено одну РЛС “Каста-2е2” та дві РЛС “Подльот”.
“Вогнева робота по військових обʼєктах російських окупантів триває”, — додали у розвідці.
У розвідці нагадали, що 28 листопада воїни ГУР знищили поблизу населеного пункту Котовське на заході тимчасово окупованого Криму російський радіолокаційний комплекс “Подльот” вартістю п’ять мільйонів доларів.
Як зазначається, мобільна РЛС 48Я6-К1 “Подльот” використовується ворогом для виявлення повітряних цілей на малих і гранично малих висотах у складній перешкодовій обстановці.
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