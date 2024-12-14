Фахівцям української розвідки за два дні вдалося знищити на території РФ винищувач Су-30 і три залізничні локомотиви.

Про це йдеться у повідомленні ГУР МО України.

Зазначається, що знищення ворожого винищувача Су-30 сталося у суботу, 14 грудня, у місті Кримськ Краснодарського краю Росії.

При цьому, напередодні українська розвідка завдяки організації руйнівної пожежі у місті Краснодар вивела з ладу три російські залізничні локомотиви.

“Вказані військові об’єкти агресор використовував у злочинній війні проти України. За кожен здійснений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата”, ― наголосили в ГУР.

Нагадаємо, на початку грудня розвідники ГУР знищили замасковані російські гармати та засоби зв’язку, а наприкінці минулого місяця завдали точного удару по російському радіолокаційному комплексу “Зоопарк”.