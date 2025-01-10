Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.
Спершу співачка, яка переїхала до США ще в 2011 році, писала, що її родині нічого не загрожує.
Міка подякувала усім за хвилювання, зауваживши, що вона знаходиться в безпеці.
Однак ситуація змінилася через п’ять годин. Співачка зазначила, що їй разом із родиною все ж доведеться евакуюватися.
“Вся наша родина має евакуюватися зараз. Це схоже на справжній кошмар”, — написала Ньютон.
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