Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Спершу співачка, яка переїхала до США ще в 2011 році, писала, що її родині нічого не загрожує.

Міка подякувала усім за хвилювання, зауваживши, що вона знаходиться в безпеці.

Однак ситуація змінилася через п’ять годин. Співачка зазначила, що їй разом із родиною все ж доведеться евакуюватися.

“Вся наша родина має евакуюватися зараз. Це схоже на справжній кошмар”, написала Ньютон.