У Лос-Анджелесі тривають масштабні лісові пожежі, які почалися 7 січня і змусили евакуюватися понад 180 тисяч людей. Серед тих, хто був змушений покинути свої домівки, опинилася й українська співачка Міка Ньютон.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Спершу співачка, яка переїхала до США ще в 2011 році, писала, що її родині нічого не загрожує.

Міка подякувала усім за хвилювання, зауваживши, що вона знаходиться в безпеці.

Однак ситуація змінилася через п’ять годин. Співачка зазначила, що їй разом із родиною все ж доведеться евакуюватися.

“Вся наша родина має евакуюватися зараз. Це схоже на справжній кошмар”, — написала Ньютон.