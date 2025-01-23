Київ опинився на 125-му місці серед 141 європейського міста за рівнем вартості життя. Решта міст, де жити дешевше, розташовані лише в Україні та Росії.

Про це свідчить рейтинг сайту Numbeo.

Середня зарплата в Києві складає 23 300 гривень після оподаткування, а витрати на одну людину без оренди становлять близько 21 тисячі гривень. Оренда однокімнатної квартири в столиці обійдеться мінімум у 14 тисяч гривень.

Порівняння з іншими містами ЄС

Для порівняння, у Барселоні середня зарплата становить 1 890 євро, а витрати — 821 євро плюс оренда від 981 євро, що дозволяє повністю покрити витрати.

У Варшаві середня зарплата 7,4 тисячі злотих. Витрачають у Польщі в середньому 3,2 тисячі злотих і ще від 3,3 тисячі злотих на оренду. Це також дозволяє покрити основні витрати.

У Кишиневі витрати без оренди складають 11 тисяч леїв, що дорівнює середній зарплаті в місті, проте оренда квартири додатково коштує ще 7,5 тисяч леїв.

Оренда житла

Згідно з даними Numbeo, за вартістю оренди житла Київ займає 106-те місце в Європі. Дешевше орендувати у таких містах, як Салоніки, Рига, Лодзь, румунський Брашов, болгарська Варна та македонське Скоп’є. Водночас Київ вирізняється дешевими продуктами та ресторанними послугами.

Щодо купівельної спроможності, Київ займає 136-е місце серед європейських міст. Нижче розташовано лише Кишинев, Тирану та інші українські міста: Одеса, Харків і Дніпро.

У ТОП-10 найдорожчих міст увійшли міста Швейцарії, Ісландії, Великої Британії та Норвегії: