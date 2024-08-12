В Міністерстві оборони розробили нові процедури виконання польотів для тактичної авіації, засновані на стандартах НАТО.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Відповідний наказ містить вказівки, пояснення та тлумачення, розроблені Головним управлінням державної авіації України. Вони допоможуть безпечно експлуатувати повітряні судна тактичної авіації вітчизняних та західних зразків.

Спеціально створена робоча група в Повітряних силах Збройних сил України вже займається впровадженням нових стандартів.

“Наша тактична авіація має нові процедури виконання польотів відповідно до стандартів НАТО, що посилить спроможності ЗСУ. Рухаємося вперед і робимо усе можливе, щоб Збройні сили України мали перевагу на полі бою”, — зазначив перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.