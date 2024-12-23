Українська енергетика суттєво постраждала від російських атак, що змусило владу вживати нетрадиційних заходів для уникнення енергетичної катастрофи. Уряд змушений шукати альтернативні рішення, зокрема орендувати плавучі електростанції та транспортувати старі радянські електростанції з країн колишнього Східного блоку.

Про це повідомляє The New York Times.

У виданні зазначили, два роки атак на електростанції та підстанції довели енергетичну систему України до критичного стану. За прогнозами ООН, цієї зими відключення електроенергії можуть сягати до 18 годин на добу.

Через нестачу обладнання для ремонту пошкоджених станцій, Україна звернулася до країн колишнього Східного блоку. У Словаччині та Чехії вдалося знайти старі електростанції з генераторами та турбінами, сумісними з українськими.

Для забезпечення енергопостачання в чорноморський прибережний район Одеси, Україна планує орендувати плавучі електростанції, встановлені на суднах.

Турецька компанія Karpowership може надати кілька таких електростанцій, здатних генерувати 500 мегаватів електроенергії. Вони будуть пришвартовані в чорноморських портах і підключені до мережі через берегові підстанції.

Росія напряму не атакує атомні електростанції, які виробляють понад половину енергії України. Натомість країна-агресорка намагається паралізувати їхню роботу, знищуючи підстанції, які з’єднують їх із мережею. За даними Міжнародного агентства з атомної енергії, з серпня було зафіксовано чотири атаки на підстанції, що змушувало відключати реактори.

Україна встановлює бетонні укриття навколо підстанцій, однак вони не здатні захистити від ракет. Тому українська влада запросила представників ООН залишатися на критичних об’єктах, розраховуючи, що їхня присутність може стримати атаки.