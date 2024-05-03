“Синьо-жовті” продовжили свій феноменальний виступ на чемпіонаті світу у дивізіоні IB та у вирішальному поєдинку за чемпіонство здолали Литву, яка також йшла без поразок та претендувала на перше місце в таблиці.

Команди зіграли з рахунком 1:4 на користь України. Переможні шайби забили Трахт-2, Денискін та Пересунько.

У підсумку українці виграли усі матчі турніру – обіграли Естонію (8:0), Нідерланди (4:0), Китай (9:0), Іспанію (6:1) та Литву (3:0). Дивовижна гра дозволила підопічним Христича вибороти у путівку у вищий дивізіон IA. Востаннє наша збірна там виступала ще у 2017 році.

Фінальний поєдинок проти Литви повністю контролювався українськими хокеїстами. Вони засмутили суперника шайбами у кожному з періодів. Наприкінці литовці під шалену підтримку домашніх трибун відіграли один гол, але оформити своє повернення на перше місце вже не змогли. Фінальну шайбу забив Олександр Пересунько, який скористався порожніми воротами суперника.