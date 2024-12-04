Українська журналістка Наталія Гуменюк була нагороджена престижною премією Press Freedom Award 2024 від організації "Репортери без кордонів". Премію в категорії "Вплив" вона присвятила своїй команді, яка працює над розслідуваннями воєнних злочинів, скоєних під час війни в Україні.

Про це вона повідомила у своєму Facebook.

“Для мене честь отримати цю нагороду, яку я сприймаю як спільне визнання роботи всієї моєї команди Лабораторії журналістики суспільного інтересу. Ми невтомно документуємо військові злочини, зокрема в рамках проєкту The Reckoning Project”, – наголосила Гуменюк під час промови у Вашингтоні.

Вона підкреслила, що журналістика має справжній сенс лише тоді, коли вона приносить користь людям, допомагає інформувати про небезпеку та підтримувати справедливість. Наталія також акцентувала увагу на долі українських журналістів, які опинилися в російському полоні, та згадала трагедію своєї колеги Вікторії Рощиної, яка померла в неволі.

“На жаль, понад 30 українських журналістів перебувають у російському полоні, і, ймовірно, їх катують. Вікторія Рощина, затримана понад рік тому, загинула, але її тіло досі не повернули родині. Це болючий приклад того, з чим ми стикаємося”, – зазначила вона.

Наталія Гуменюк також презентувала короткий фільм про своїх колег, які пережили тортури в російському полоні, але після звільнення повернулися до професійної діяльності. Вона наголосила на важливості журналістської солідарності, яка має не лише підтримувати тих, хто працює в умовах небезпеки, але й домагатися справедливості для тих, хто вже не може говорити за себе.

Гуменюк завершила промову закликом до журналістів продовжувати робити те, що в їхніх силах, навіть у найскладніших умовах. Вона висловила сподівання, що журналістська робота залишатиметься важливою складовою суспільства, яке прагне правди та справедливості.