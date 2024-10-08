Візит президента США Джо Байдена до Німеччини та його участь у засіданні групи "Рамштайн" підкреслять його рішучу підтримку України та відданість трансатлантичній безпеці.

Про це заявила прессекретар Білого дому Карін Жан-П’єр.

За її словами, візит Байдена стане потужним символом відновлення партнерства між США та Німеччиною і зробить тіснішою співпрацю у вирішенні найнагальніших світових проблем.

“Цей візит підкреслить глибоку відданість і рішучу підтримку трансатлантичної безпеки. Якщо ви думаєте про Україну і самооборону України, це буде великою частиною цього візиту — і продовження цієї підтримки, продовження робити усе, що ми можемо, щоб зупинити російську агресію”, — сказала Жан-П’єр.

Вона додала, що важливо продовжувати діалог, “оскільки ми бачимо, що відбувається в Україні, продовжуємо бачити російську агресію”.