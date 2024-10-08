Про це заявила прессекретар Білого дому Карін Жан-П’єр.
За її словами, візит Байдена стане потужним символом відновлення партнерства між США та Німеччиною і зробить тіснішою співпрацю у вирішенні найнагальніших світових проблем.
“Цей візит підкреслить глибоку відданість і рішучу підтримку трансатлантичної безпеки. Якщо ви думаєте про Україну і самооборону України, це буде великою частиною цього візиту — і продовження цієї підтримки, продовження робити усе, що ми можемо, щоб зупинити російську агресію”, — сказала Жан-П’єр.
Вона додала, що важливо продовжувати діалог, “оскільки ми бачимо, що відбувається в Україні, продовжуємо бачити російську агресію”.
“Ви бачили лідерство президента (Байдена. – ред.) щодо України і те, що він зміг зробити, щоб зробити НАТО сильнішим, щоб мати підтримку більш ніж 50 країн, які підтримують Україну в її боротьбі проти російської агресії. І це велика частина — безумовно, це буде великою частиною цієї поїздки”, — зазначила прес-секретар Білого дому.
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